Massimo Orlando, ex di Juve, Fiorentina e Milan, ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi – tra i vari temi toccati – anche sulla gara tra la squadra viola e l’Atalanta in programma sabato al Franchi: “Gasperini ha stemperato le polemiche dopo quel che accaduto in Coppa Italia e ha fatto bene. E’ anche vero che chi sta in panchina deve accettare certe cose e poi invece lui si è lasciato andare, però il fatto che si sia scusato fa pensare che la gara possa essere più tranquilla. L’Atalanta è una grande squadra, macina gioco, ha gran qualità in tutti i settori del campo. Sarà dura per la Fiorentina che sta giocando anche bene. Si è sentita anche l’assenza di Castrovilli che è fondamentale. Iachini insomma dovrà cercare di incartare l’Atalanta. Beppe ha fatto un buon lavoro e gli do 6+: è arrivato in un momento difficile, ha riportato serenità e ha fatto anche giocar bene la squadra. Aveva bisogno di acquisti, magari dal suo punto di vista subito pronti. Per la prossima stagione sono stati acquistati tre giocatori forti, per quest’anno se manca un difensore hai poche soluzioni in panchina e la coperta è un po’ corta”.

Tuttomercatoweb.com