Orlando: “Col Bologna meglio Fortini di Gosens, a gennaio servono un difensore e un centrocampista”

Interrogato nel day after di Rapid Vienna-Fiorentina, Massimo Orlando ha parlato di vari aspetti di mondo viola ai microfoni di Lady Radio.

Ecco le parole dell’ex calciatore della Fiorentina:

Sulla tenuta difensiva a Vienna:

“La Fiorentina ha dominato a parte qualche svarione nel primo tempo, poi il Rapid non l’ha impensierita più di tanto. La Fiorentina ha fatto quello che doveva fare. Ieri è stata la dimostrazione che il centrocampo a 3 è quello da dove si deve ripartire”.

Su Piccoli:

“Era quasi impaurito di trovarsi da solo contro il portiere, cose che capitano agli attaccanti quando sono in difficoltà. Sul lancio di Fagioli ha sbagliato a incrociare il tiro, aveva il tempo per provare altre soluzioni. La profondità l’ha attaccata, ha fatto i movimenti giusti, può darsi che soffra il fatto che nella testa dell’allenatore ci sia un altro titolare”.

Sul dibattito Dzeko-Pioli:

“Kean e Dzeko si sposano meglio per caratteristiche. Credo che le parole di Pioli siano giustissime, ora dobbiamo pensare a portare a casa punti, quando saremo più sicuri in classifica potrà pensare anche alle due punte. Se ha trovato un equilibrio col 3-5-2 portiamo avanti quello. Dzeko l’ho visto migliorato dal punto di vista della condizione”.

Su Gudmundsson:

“Vedendo quello che ha fatto ieri in una partita comunque finita, il passaggio a Piccoli è da giocatore vero, lo stop e il tiro sul gol altrettanto: le qualità ci sono. Adesso dobbiamo vederlo in campionato, dove queste cose non le abbiamo mai viste. Il fatto che possa essere più utile negli ultimi minuti sarà una cosa su cui Pioli starà pensando”.

Sul mercato:

“Serve un investimento a gennaio, un giocatore veloce perché non ne abbiamo. Credo che verrà fatto un investimento lì e a centrocampo. La sensazione è che Dodo e Gosens stiano mancando e speriamo si riprendano perché sono fondamentali. ieri si è visto qualcosa in più da chi li ha sostituiti, ma è tutta la squadra che deve crescere”.

Sul Bologna:

“Il Bologna ieri ha vinto trovando 2 gol molto velocemente, poi Skorupski ha parato l’imparabile. E’ una squadra allenata bene, conosciamo Italiano, ma ha le sue debolezze in fase difensiva. Serve una partita coraggiosa, perché il Bologna ha qualità e se lo aspetti poi rischi di subire gol. Mi aspetto una Fiorentina che faccia la partita”.

Sugli esterni:

“Gosens out contro il Bologna? Per come sta giocando è abbastanza innocuo, a parte per il gol al Milan. Questo Gosens serve a poco, se non sta bene è giusto che giochi Fortini a sinistra come giocava lo scorso anno. Ha caratteristiche del calcio moderno. Sono contento per lui, ieri ha fatto tutto molto bene. Parisi anche ieri è stato un po’ frenetico. Se avessi due alternative di livello metterei sia Dodo che Gosens in panchina per far loro capire che non c’è nulla di scontato”.

Sul carattere della squadra:

“Ho sempre detto che manca sinergia tra reparti, che ieri si è vista in più situazioni. Siamo riusciti a vedere cose interessanti tramite il possesso. Pioli sta lavorando sulla testa dei giocatori e ha trovato la chiave giusta: la Fiorentina sta mancando di collettivo e di qualità, il poco che si è visto ieri ci fa ben sperare, ma col Bologna sarà un’altra partita”.