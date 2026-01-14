Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"

L'ex centrocampista viola è intervenuto per commentare il pareggio tra Fiorentina e Milan e di mercato invernale

A Lady Radio ha parlato l'ex giocatore Massimo Orlando per parlare della Fiorentina con un occhio a Fortini, seguito dalla Roma: "Lui è perfetto per Gasperini perché sa giocare con entrambi i piedi ed è molto bravo tecnicamente, quindi è meglio tenerlo noi perché a Roma farebbe benissimo."

Su Rugani: "La voce di un suo interessamento da parte della Fiorentina, è un giocatore pulito ed esperto perché ha vissuto sempre dei contesti importanti. Sarebbe un ottimo colpo poi va visto."

Su Pioli: "Ha sbagliato atteggiamento perché non era quello che conoscevamo, non eravamo abituati a vederlo così spento ed indisponente, infatti Pradé si è dimesso proprio a causa sua perché ha sbagliato completamente la scelta dell'allenatore."