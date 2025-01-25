Orlando: "Italiano ha portato la Fiorentina in 3 finali. La Viola di Palladino gioca peggio"

Massimo Orlando ha analizzato il lavoro svolto da Italiano dal suo arrivo a Bologna, dopo l'addio alla Fiorentina

L'ex viola Massimo Orlando ha concesso un'intervista al Corriere di Bologna, dove ha commentato quanto fatto fino ad ora da Vincenzo Italiano con i rossoblù dopo l'addio alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"Per Italiano era un'impresa complicata subentrare a Motta. Ha avuto una strada in salita senza quei 4 giocatori e i problemi estivi. A Firenze ho battagliato per lui, che con una squadra buona, ma niente di clamoroso, ha conquistato tre finali che poi ha perso. Ma lì c'è arrivato, riportando la squadra in una finale europea dopo anni. È un allenatore molto molto bravo. La Viola di Palladino, invece, gioca peggio. Qui sono esigenti. Italiano ha il suo credo che lo espone a critiche. Anche a Bologna ha buttato via qualche punto nel finale, ma il resto è tutto molto positivo”.

Palladino garantisce: “So che la società ha delle trattative aperte ma non dobbiamo avere fretta”

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