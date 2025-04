Orlando: “Conference? Con il Betis più difficile della finale con il Chelsea, in gara secca può succedere tutto”

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Europa League più facile in Conference o in campionato? Non sarà semplice in nessuno del due casi e il problema non è il Celje perché può chiudere subito la pratica slovena, ma le partite successive che saranno davvero difficili. Anzi, credo che l’eventuale semifinale col Betis sia più complicata della finale con il Chelsea perché in gara secca tutto può succedere.

Fra tutti credo che possa essere un fattore decisivo per calciatori come De Gea e Dodò che hanno molto mercato, e potrebbero scegliere piazze con uno spessore internazionale maggiore. A Moise Kean invece direi di non andarsene comunque da Firenze, anche se arrivassero proposte top, perché qui è rinato ed è un protagonista assoluto. Ovvlamente anche la società dovrà fare uno sforzo per lui”.