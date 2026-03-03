3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:31

Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"

Orlando: “Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile”

3 Marzo

L'ex giocatore viola ed ora opinionista ha criticato l'operato dell'allenatore viola ieri dopo la partita orrenda di Udine

A Toscana TV l’ex giocatore Massimo Orlando ha criticato il tecnico Paolo Vanoli: “Dopo tanto avevamo trovato un modulo che funzionava e invece di continuare con quello, Vanoli ha voluto cambiare e non capisco perché. Ieri doveva andare ad Udine con un 4-1-4-1 raccolto per prendere un punto che ti serviva comunque con una squadra più equilibrata. Sono cose che mi fanno arrabbiare perché va bene credo che ti salverai, ma non puoi patire così perché non ha senso rimettere la difesa a 3.”

Sui singoli: “Rugani è stato mandato allo sbaraglio senza forma fisica adeguata contro Davis e Zaniolo che l’hanno mangiato poi non hai leader perché Gosens è sempre rotto ed era l’unico poi vedi Kean che se ne frega in campo e Gudmundsson che è sempre fuori partita ogni volta. Si massacra gente come Piccoli, ma sono proprio i big a mancare.”

