Orlando duro: “La Fiorentina non è una squadra, ma un insieme di giocatori che si mandano a quel paese”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Contro il Sassuolo ho visto un ulteriore peggioramento, anche rispetto a quanto fatto con Pioli. È mancata una reazione anche sul piano caratteriale e della grinta. Avrei fatto un bel ritiro per lavorare sulla testa di ognuno, parlarci, prendere decisioni anche drastiche. A chi non sta bene, se ne vada a gennaio.

La Fiorentina non è una squadra, ma pare un insieme di giocatori che fra l’altro si mandano a quel paese. Sono spaventato da questa situazione, che va oltre la tattica, perché mi sembra uno spogliatoio allo sbando e non mi è piaciuto neanche Luca Ranieri che al momento della sostituzione non ha dato la mano a Vanoli. Io gli leverei immediatamente pure la fascia. E intervenga la società con lui e altri perché serve il pugno duro e multe, sennò ognuno fa quello che vuole.

Ho veramente paura per la retrocessione perché ora possono perdere da chiunque, anche da una formazione di D. Prendono sempre gol da palla inattiva e fanno gli identici errori. Non c’è un’idea di gioco, non ci sono due passaggi di fila”.

Fonte: Tuttomercatoweb