Orlando: "Vicende extracampo hanno inciso sull'equilibrio. Palladino deve valutare qualche modifica"

L'ex centrocampista della Fiorentina ha commentato la sconfitta della squadra viola contro l'Udinese

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, è intervenuto a Toscana Tv per analizzare la sconfitta della Fiorentina nel match di campionato contro l'Udinese. Queste le sue parole:

"La situazione di Bove ha creato qualche difficoltà, così come l'episodio legato alla madre di Palladino, che ha inevitabilmente influito sull'equilibrio del gruppo. La squadra sembra aver perso un po' di quella solidità e mentalità che le avevano permesso di ottenere risultati straordinari, con otto vittorie consecutive.

Palladino per me deve valutare alcune modifiche tattiche, perché giocare senza un centrocampista di ruolo rende tutto più complicato. Vedremo se il mercato offrirà qualche soluzione; non c'è nulla da criticare, la squadra sta comunque facendo un ottimo campionato e i risultati finora sono stati eccellenti. Certo, sarebbe un peccato compromettere tutto in poche partite."

Colpani deve incidere di più in fase offensiva, tolta la gara a Lecce ha 0 goal e 0 assist in stagione

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