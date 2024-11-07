Labaro Viola

Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni

Il giovane centrocampista marocchino è stato richiamato dall'allenatore della sua Nazionale in vista delle qualificazioni mondiali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2024 15:54
Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Marocco
Richardson
Condividi

Il giovane centrocampista viola Amir Richardson, acquistato in estate dal campionato francese, è stato convocato dal Marocco per i prossimi impegni contro il Gabon e il Lesotho dopo un turno di riposo dalla Nazionale. Infatti, il CT marocchino Regragui lo aveva tenuto fuori nelle scorse chiamate, mentre ora lo ha richiamato a coronamento di un ottimo momento con la Fiorentina in cui ha giocato diverse partite da titolare, aumentando il suo minutaggio e dimostrando una grande personalità in mezzo al campo tanto da poter giocare titolare anche stasera. Con lui convocato l'ex viola Amrabat ora in Turchia e il difensore granata Masina.

https://www.labaroviola.com/prandelli-dopo-un-gol-di-quagliarella-ebbi-un-attacco-di-panico-capii-che-avevo-finito/275840/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok