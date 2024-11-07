Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni

Il giovane centrocampista marocchino è stato richiamato dall'allenatore della sua Nazionale in vista delle qualificazioni mondiali

Il giovane centrocampista viola Amir Richardson, acquistato in estate dal campionato francese, è stato convocato dal Marocco per i prossimi impegni contro il Gabon e il Lesotho dopo un turno di riposo dalla Nazionale. Infatti, il CT marocchino Regragui lo aveva tenuto fuori nelle scorse chiamate, mentre ora lo ha richiamato a coronamento di un ottimo momento con la Fiorentina in cui ha giocato diverse partite da titolare, aumentando il suo minutaggio e dimostrando una grande personalità in mezzo al campo tanto da poter giocare titolare anche stasera. Con lui convocato l'ex viola Amrabat ora in Turchia e il difensore granata Masina.

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