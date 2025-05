Finale di stagione in crescendo per Amir Richardson che viene convocatodal Marocco. Il centrocampista della Fiorentina ha postato su Instagram una storia che mostra le convocazioni del ct Walid Regragui nelle quali figura anche lui. Il Marocco sarà impegnato il 6 giugno contro il Madagascar per la Coppa COSAFA e il 7 e 10 giugno in amichevole contro Tunisia e Benin. Di seguito la foto che ritrae la storia pubblicata su Instagram dal calciatore classe 2002 arrivato la scorsa estate dal Reims: