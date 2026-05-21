Gazzetta svela: “Sohm e Richardson fuori dai piani della Fiorentina. Senza riscatto, altra destinazione”

Paratici dovrà gestire anche i giocatori di rientro dai prestiti

Fabio Paratici dovrà gestire diversi giocatori di rientro dai prestiti. E nessuno rientra nei piani viola e quindi per Sohm e Richardson, per fare i due esempi principali del centrocampo, verrà trovata un altra destinazione se non venissero riscattati rispettivamente da Bologna e Copenaghen. Un discorso che vale in realtà per tutti i giocatori attualmente in prestito, di ogni reparto, perché ad ora non sono contemplati rientri alla base. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.