Cecchi duro: "Richardson è inutile, è imbarazzante. Operazione di mercato completamente fallita"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Cecchi ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro il Monza, soffermandosi su alcune operazione di mercato che non stanno rendendo...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Cecchi ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro il Monza, soffermandosi su alcune operazione di mercato che non stanno rendendo: "Colpani, Pongracic e Richardson sono operazioni completamente fallite. Gudmundsson era l’uomo della speranza quest’estate, invece è una delusione, ma il più colpevole di tutti è Palladino. Alla quinta partita di fila, oltretutto contro il Monza, non si può riproporre una squadra che non gioca a calcio. E non credo che con la società abbia il rapporto che aveva Italiano. Manca l’idea di squadra che deve dare l’allenatore”.

Poi ha proseguito: "Bianco e Bondo ci hanno massacrato, Richardson non li ha mai visti, è imbarazzante, inutile come la rucola. La Fiorentina è andata avanti di nervi, di inerzia, Beltran è entrato bene in gara, ma complessivamente non è squadra, viaggia su iniziative individuali ma non ha una manovra, non ha azioni corali. Per battere il Monza non credo ci fosse bisogno di altri calciatori di qualità, la Fiorentina si è fatta mettere sotto da una squadra inferiore. La squadra va in difficoltà a centrocampo dalla partita col Cagliari, le manca equilibrio”.

PEDULLÀ: “FIORENTINA SÌ AL CHICAGO, DECIDE IKONÉ. SANABRIA PUÒ ARRIVARE, PALLA A KOUAMÈ. HENRIQUE? NON FACILE”

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