Labaro viola
Dalla Francia: “Richardson resta in bilico, ma niente Nizza. Valutata la pista NEOM, ma trattativa bloccata”

8 Gennaio

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 18:50

CalciomercatoRichardsonSerie A

Lo scarso impiego da parte di Pioli e Vanoli, e le parole ad alcuni media francesi non autorizzate dal club, di qualche settimana fa, hanno portato alla rottura totale tra giocatore e club

Il destino del centrocampista marocchino Amir Richardson è ormai segnato. Il mediano della Fiorentina partirà, con molta probabilità, già in questa finestra di mercato, visti gli arrivi di nuovi profili, tra cui Marco Brescianini dall’Atalanta. Lo scarso impiego da parte di Pioli e Vanoli, e le parole ad alcuni media francesi non autorizzate dal club, di qualche settimana fa, hanno portato alla rottura totale tra giocatore e club. L’Equipe, giornale a cui il giocatore stesso si era concesso per un’intervista, ha rotto gli indugi sottolineando come il centrocampista della viola non diventerà un giocatore del Nizza. La testata giornalistica transalpina, rivela che saranno valutati altri profili. Pista alternativa, rimane l’Arabia Saudita, con il NEOM del tecnico francese Christophe Galtier, fortemente interessato al profilo, ma anche qui per ora, nessun passo in avanti.

