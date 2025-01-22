Corriere Fiorentino: “Per Kouamè e Richardson non sono ancora arrivate offerte. La Fiorentina attende”
Palladino dovrà un po' attendere...
Palladino dovrà attendere, un po' come sta già facendo nel caso di Pablo Marì. Così sono altre cessioni a raccogliere le attenzioni, come nel caso di Kouame per il quale la pista Torino, e il conseguente scambio con Sanabria, si è raffreddata. Sull'ivoriano c'è anche l'Empoli ma ancora nessuna proposta è arrivata come nel caso di Richardson.
Chi invece è pronto a fare le valigie è il portiere Christensen che dopo aver visto sfumare l'ipotesi di finire in Germania al Paderborn è pronto a trasferirsi in prestito alla Salernitana, mentre per Comuzzo il Napoli si è fatto vivo con 20 milioni. Offerta respinta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/