Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”

Tutti in campo al mattino nella giornata di ieri e così sarà anche oggi, con la Fiorentina che si allenerà nello stadio ‘Davide Astori’ del Viola Park alle 10.30, con il primo quarto d’ora aperto alla stampa. Difficilmente arriveranno indicazioni di formazione da parte di Paolo Vanoli, che comunque dovrebbe ripartire ancora dal 3-5-2. Dopo il pranzo al centro sportivo di Bagno a Ripoli, la squadra decollerà alla volta di Losanna, dove il tecnico e un calciatore gigliato parleranno alle 18.30. Parole attese, sia da parte dell’allenatore che da un esponente del gruppo, dopo il silenzio stampa imposto dalla società in seguito alla sconfitta contro il Verona.

Gli occhi restano puntati sugli infortunati, con Vanoli che spera di recuperarne almeno uno. Se le chance di recupero di Robin Gosens sono al lumicino dopo la ricaduta pre Sassuolo, Jacopo Fazzini negli ultimi giorni ha risposto bene alle cure dello staff medico. Una porticina per la convocazione resta aperta, altrimenti il ritorno sarà rimandato alla partita di domenica contro l’Udinese. Vanoli lo considera il calciatore più duttile (insieme a Kouame) per poter giocare largo a sinistra in caso di cambio modulo.

In ottica formazione sono attese le consuete rotazioni del giovedì. Tornerà Pablo Marí dopo essere rimasto fuori in campionato. Richardson e Noour si candidano a centrocampo con Nicolussi Caviglia. E Piccoli spera in una chance in attacco. Completamente accantonato nelle ultime uscite, l’ex Cagliari è chiamato a sfruttare a pieno un’eventuale chance concessagli da Vanoli. Lo scrive La Nazione.