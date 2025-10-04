“Bove legato a Roma e Firenze. Richardson? Rifiutò Liverpool e Mourinho per la Fiorentina”

Tavano, agente dei due centrocampisti, interviene alla vigilia del big match del Franchi, tra ricordi, retroscena di mercato e speranze future

Diego Tavano, agente tra gli altri di Edoardo Bove e Amir Richardson, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Roma. Un match speciale, non solo per il valore della gara, ma anche per i legami personali e professionali dei suoi assistiti con le due società.

Tavano ha parlato del significato della partita per Edoardo Bove, ex centrocampista viola ora in forza alla Roma:

“Immagino che sicuramente guarderà la partita, sono le due squadre che hanno dato di più ad Edoardo nella sua carriera. È legatissimo a entrambe le piazze per motivi diversi.”

Sulla partita, l’agente prevede una sfida equilibrata e aperta a ogni risultato:

“Mi aspetto una gara aperta tra due squadre alla ricerca dell'identità. Gli organici si stanno ancora conoscendo e hanno bisogno di un rodaggio più lungo rispetto ad altri club di Serie A. Sicuramente il Franchi darà una mano, è una gara da tripla.”

Tavano ha poi svelato importanti retroscena di mercato sul centrocampista marocchino Amir Richardson, che ha deciso di restare a Firenze nonostante le offerte da club prestigiosi:

“Amir è stato protagonista della nazionale marocchina, così come è stato protagonista del mercato della scorsa stagione con Mourinho su tutti che lo voleva al Fenerbahce e il Liverpool che anche era interessato. Il ragazzo ha poi scelto di mantenere la parola data alla Fiorentina.”

Un percorso non semplice quello di Richardson, classe 2002, condizionato anche da eventi extra-campo:

“Ha avuto un anno travagliato per la situazione del padre, senza contare che era in un paese nuovo di cui non conosceva la lingua. Sul finire della scorsa annata ha fatto anche bene ed eravamo convinti che potesse avere continuità, tanto è che la Fiorentina fino al 30 di agosto lo ha ritenuto incedibile. L'ultimo giorno poi si è provato ad imbastire qualcosa ma non c'era tempo. Il ragazzo resta convinto che impegnandosi potrà trovare spazio. A Firenze si trova bene.”