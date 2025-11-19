Corriere Fiorentino: “Richardson, Comuzzo e Parisi rischiano la cessione a gennaio”

Le idee sono chiare, alcune delle quali già vagliate negli scorsi mesi, gli obiettivi tutti ancora da definire. A una cinquantina di giorni dal via ufficiale al mercato invernale in casa viola è tempo di riflessioni, quelle che Vanoli riferirà alla società dopo il suo arrivo al Viola Park e quelle che Goretti dovrà tramutare in trattative. Ovvio, molti dei problemi della rosa si sono già evidenziati in questa prima parte di stagione, ma sarà anche l’allenatore a dire la sua sulla finestra di gennaio, almeno per quanto riguarda le uscite.

Complici gli investimenti della scorsa estate da oltre 90 milioni il budget a disposizione non sarà dei più ricchi, ma qualche cessione può consentire al ds di intervenire. A centrocampo e in difesa non mancano situazioni da monitorare, giocatori come Richardson o Comuzzo, o ancora Parisi, sono tutti elementi per i quali gennaio potrebbe rappresentare un bivio importante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.