Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: "Pareri positivi di Vanoli nei confronti di Richardson, potrebbe giocare contro l'AEK"

Corriere Fiorentino: “Pareri positivi di Vanoli nei confronti di Richardson, potrebbe giocare contro l’AEK”

A centrocampo si potrebbero rivedere elementi finiti nel dimenticatoio

A centrocampo si potrebbero rivedere elementi finiti del dimenticatoio, a cominciare da Richardson sul cui conto Vanoli avrebbe espresso pareri più che positivi. Il marocchino sarebbe la principale novità di un reparto mediano nel quale anche Ndour e Nicolussi Caviglia sono in rampa di lancio mentre davanti i problemi alla caviglia che hanno fermato Piccoli (ieri non in gruppo nel corso dell’allenamento del mattino) potrebbero favorire Dzeko a meno che Vanoli non chieda gli straordinari a Kean oltre a De Gea probabilmente preferito al giovane Martinelli sceso in campo a Mainz. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

