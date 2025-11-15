L’arrivo di Vanoli è un’occasione per Richardson, Pioli lo aveva fatto fuori. Pure Sabiri ha giocato di più

La Fiorentina in questi giorni si sta allenando duramente al Viola Park di Bagno a Ripoli sotto la guida attenta del nuovo mister Paolo Vanoli. L’arrivo del nuovo allenatore può portare alla Fiorentina energie nuove e soprattutto mescolare le gerarchie dei calciatori presenti in rosa. Chi deve sfruttare al massimo questa situazione è Amir Richardson. Calciatore arrivato la scorsa estate dal Reims che dopo una stagione da alti e bassi è finito ai margini della squadra.

Richardson infatti lo scorso anno aveva raccolto 1750 minuti con 2 gol e 1 assist. La scorsa è stata una stagione sicuramente non brillantissima ma che comunque lo ha visto chiudere in crescendo. Quest’anno invece deve ancora fare il suo esordio stagionale dato che Pioli lo ha di fatto escluso dalla squadra. Richardson che tra l’altro sta vivendo un momento personale molto deliciato visto la recente scomparsa del padre.

Ma adesso quantomeno sul campo ha l’opportunità di riprendersi i suoi spazi. Lo stesso Vanoli dopo Genoa-Fiorentina si era espresso così: “Da adesso si apre una pagina nuova, anche per chi ha giocato meno. Lo stesso Richardson è un calciatore che voglio valutare.” Vedremo se riuscirà a tornare nelle rotazioni, quello che è certo è che nessuno si aspettava di vedere Richardson finire in fondo alle gerarchie. Anche Sabiri gli era passato davanti visto che quantomeno il compagno di nazionale 2 presenze le ha raccolte