La Gazzetta dello Sport annuncia: “Solo uno tra Ndour e Richardson resterà in viola, è corsa a due”

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina farà una rivoluzione a centrocampo con la certezza rappresentata da Fagioli ed il nuovo acquisto Fazzini, per il resto il reparto non ha altre conferme visto che Mandragora deve rinnovare ed ha attratto gli occhi del Betis. In conclusione, l’ultimo dubbio è legato ai due centrocampisti più giovani visto che solo uno resterà alla Fiorentina e sarà lo stesso Pioli a decidere chi rimarrà per la prossima stagione. Il marocchino ha catturato l’interesse del Newcastle, mentre per l’italiano non ci sono molte squadre interessate per ora.