Corriere dello Sport: “Richardson-Fiorentina si va dritti alla rottura. Primo a partire a gennaio”

L a vigilia di Parma-Fiorentina è stata scossa da un piccolo caso che riguarda Amir Richardson. Il calciatore marocchino è stato escluso dall’elenco dei convocati per la sfida in programma oggi alle 12.30; non un fulmine a ciel sereno visto quanto successo negli scorsi giorni, ma una presa di posizione che testimonia come la sua avventura a Firenze sia agli sgoccioli.

Niente di clamoroso: l’esclusione, fa sapere la società, è legata esclusivamente a una scelta tecnica. Non è però difficile collegare tutto a quanto accaduto martedì scorso, quando Richardson, tramite un’intervista non autorizzata dal club rilasciata all’Equipe, si era di fatto messo sul mercato: «L’ex allenatore (Stefano Pioli, ndc) mi aveva detto che contava su di me e il club non voleva farmi partire in estate.