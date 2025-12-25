TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”

La Fiorentina proverà a chiudere l’anno al meglio, dopo una stagione iniziata in modo disastroso.

Dopo il primo successo in campionato contro l’Udinese, i viola proveranno a ripetersi col Parma nell’ultima dell’anno, per poi accogliere il nuovo riferimento del mercato Fabio Paratici e iniziare a muoversi in vista di un gennaio che dovrà vedere la società di Rocco Commisso protagonista. In entrata ma anche in uscita.

In attesa di capire cosa potrà succedere con alcuni big della rosa, come ad esempio Gudmundsson e Dodo, ci sono già alcuni giocatori in uscita più o meno certa durante la sessione invernale di calciomercato. Fra questi il primo potrebbe essere Amir Richardson, corpo estraneo alla squadra in questa prima parte di stagione. Il centrocampista, pagato 10 milioni, preme per tornare in Francia, al Nizza nello specifico. E chissà che col club rossonero non possa aprirsi un doppio discorso riguardante anche Boga. Su Richardson, hanno mostrato interesse anche Siviglia e Verona.

C’è poi il caso del secondo portiere, Tommaso Martinelli: il classe 2006 è considerato il futuro della porta viola, ma con De Gea oggi gli spazi sono pochi. E così si cercherà una soluzione in prestito per iniziare a farlo giocare da protagonista, in Italia o all’estero. Chiusura con Edin Dzeko: il centravanti ha trovato poco spazio, e in Italia non mancano le richieste per gennaio.

Su tutte di Pisa e Cagliari. Lo scrive Tuttomercatoweb