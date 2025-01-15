TMW: "Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione"
Il centrocampista, arrivato in estate, può già salutare la Fiorentina. Il club viola apre alla cessione o al prestito
Amir Richardson, arrivato la scorsa estate dal Reims per una cifra di circa 10 milioni di euro, non è ancora riuscito a lasciare un segno significativo a Firenze, trovando poco spazio nelle rotazioni della Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 ha accumulato finora circa 1000 minuti di gioco, distribuiti in venti presenze, di cui solo la metà in campionato.
Secondo quanto riportato da TMW, la limitata opportunità di giocare starebbe spingendo Richardson a considerare un futuro lontano dalla Fiorentina. Da parte del club viola, non sembra esserci alcuna intenzione di cedere il giocatore in prestito, né una chiusura totale a un'eventuale cessione. Tuttavia, la società sarebbe disposta a prendere in considerazione questa possibilità solo nel caso in cui, entro le prossime due settimane, arrivasse un'offerta che pareggi l'investimento di 10 milioni di euro fatto in estate.
Folorunsho: “Non è stato bello non giocare 6 mesi. La Fiorentina è la mia occasione, obiettivo Nazionale”
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