Grave lutto per Richardson: morto il padre Micheal Ray Richardson, ex stella del NBA

11 Novembre · 17:01

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 17:10

#FiorentinaRichardson

Grave lutto per il centrocampista marocchino, suo padre Michael Ray Richardson è morto in data odierna all'età di 70 anni

Michael Ray Richardson, detto anche “Sugar”, è stato protagonista in NBA tra gli anni Settanta e Ottanta con i New York Knicks e i New Jersey Nets. Aveva 70 anni, stava ad Oklahoma City, era malato da mesi. Ha vissuto una vita tra lampi di classe e gli eccessi dovuti alla dipendenza alla droga. A Bologna vinse una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia.

Qualche minuto fa è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte della Fiorentina

