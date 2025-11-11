Grave lutto per Richardson: morto il padre Micheal Ray Richardson, ex stella del NBA

Michael Ray Richardson, detto anche “Sugar”, è stato protagonista in NBA tra gli anni Settanta e Ottanta con i New York Knicks e i New Jersey Nets. Aveva 70 anni, stava ad Oklahoma City, era malato da mesi. Ha vissuto una vita tra lampi di classe e gli eccessi dovuti alla dipendenza alla droga. A Bologna vinse una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia.

Qualche minuto fa è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte della Fiorentina