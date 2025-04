Richardson: “La Champions è possibile, dedichiamo la vittoria a Dodò e Kean. Voglio restare a Firenze”

Al termine dell’importante vittoria per 2-1 della Fiorentina contro l’Empoli, Amir Richardson ha parlato ai microfoni della stampa commentando la partita e il suo momento personale:

Un commento sulla partita:

“Dedichiamo la vittoria a Dodo e Kean ma anche a tutti i nostri tifosi, dobbiamo continuare così“.

Possibile la qualificazione in Champions League?

“Sì, è possibile. Dobbiamo giocare partita dopo partita per centrare i nostri obiettivi, sia in campionato che in Conference League“.

Come si sta trovando in questa prima stagione a Firenze?

“All’inizio era complicato ma adesso mi sto sentendo meglio. E sto iniziando anche a parlare l’italiano“.

Si vede ancora a lungo qui?

“Mi sento bene alla Fiorentina e mi vedo ancora qui perché voglio rimanere“.

Lo riporta TMW.