La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista e sta cercando un’intesa per lo svizzero del Parma, Simon Sohm, per il quale le due società, che si sono trovate ad una cena di beneficenza nel week end, devono ancora trovare la quadra. Pioli vuole poi giudicare gli altri centrocampisti in rosa, Richardson (assente per motivi familiari), Ndour e Bianco, prima di fare ulteriori acquisti. Lo riporta Tuttosport.