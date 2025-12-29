29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:51

Nazione: “Mercato? Sarà rivoluzione. Richardson, Pablo Marì e Kouamé lasceranno la Fiorentina”

Redazione

29 Dicembre

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 09:28

Kouamé ha un ingaggio da 1,7 milioni che pesa sulla Fiorentina

La data è ormai scritta. La Fiorentina dovrà attendere un’altra settimana, poi avrà il suo nuovo responsabile dell’area tecnica. Fabio Paratici concluderà il suo rapporto con il Tottenham e con ogni probabilità sarà al Viola Park nella giornata di lunedì 5 gennaio. Firenze attende con trepidazione l’uomo – forse ormai l’unico – che può salvare una stagione che sembra maledetta.

La speranza è che l’effetto Paratici possa bastare per togliersi dai guai. Poi sarà lui, di concerto con gli altri dirigenti viola, a scegliere la strada da seguire da venerdì in avanti, quando per un mese aprirà il mercato invernale. La rivoluzione, dopo il flop di Parma, sembra l’unica strada da seguire. Di certo ci sarà da essere persuasivi per convincere calciatori a scegliere una squadra all’ultimo posto in classifica. In ogni caso almeno un rinforzo per ruolo arriverà, fermo restando che partiranno in diversi. Da Richardson a Pablo Marí , passando per Kouame (il cui ingaggio da 1,7 milioni a stagione è pesantissimo). Lo scrive La Nazione.

