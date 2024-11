Nazione: “Richardson è già rientrato a Firenze, problema di lieve entità ad una gamba. Oggi gli esami”

Dopo Bove, anche Richardson da ieri è tornato a Firenze dopo una rapida toccata e fuga in Nazionale. Motivo del rientro anzitempo alla base, esattamente come per l’ex Roma, un problema fisico sorto durante i primi giorni di ritiro con la sua selezione che dunque impediranno al classe 2002 di prendere parte agli impegni del Marocco con Gabon e Lesotho, valide per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Ogni tipo di valutazione da parte dello staff viola verrà fatta solo oggi anche se le prime indiscrezioni raccontano di un problema a una gamba di lieve entità.

Nonostante questo, i Leoni d’Atlante hanno deciso di convocare al posto di Richardson Reda Belahyane, centrocampista del Verona: «Amir ha fatto ottime prestazioni nelle gare in cui è stato chiamato in causa con la Fiorentina: per questo volevo vederlo all’opera in queste due sfide ma purtroppo il problema che ha avuto mi ha spinto a mandarlo a casa» è stato il commento del ct del Marocco Regragui.

I prossimi giorni di lavoro al Viola Park (non è stato ancora reso noto dalla Fiorentina quando la squadra riprenderà ad allenarsi a Bagno a Ripoli) saranno decisivi anche per capire le reali condizioni di Bove e Cataldi: il primo ha dovuto rinunciare alla convocazione in Under-21 per un lieve risentimento muscolare mentre l’ex Lazio (out nelle ultime quattro sfide tra Serie A e Conference) ha ormai superato i problemi al tallone e dovrebbe essere a disposizione alla ripresa del campionato con il Como. Lo scrive La Nazione.