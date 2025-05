Per Richardson e Ndour possibile un destino opposto. Per il primo può esserci un’ipotesi di prestito, sia per quanto è stato pagato (10 milioni) che per la necessità di farlo crescere. Per Ndour invece l’idea sembra essere quella di tenerlo per farlo maturare a Firenze e aumentargli via via il minutaggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.