Nazione: “Palladino, dubbio a centrocampo. Fagioli si prenota ma ballottaggio con Richardson”

L’enigma , in particolare, riguarda chi tra Fagioli e Richardson affiancherà Adli e Mandragora nel cuore della mediana: l’ex Juve sembra in vantaggio (anche per la sua propensione di stoccatore) ma la sfida di Roma del marocchino è piaciuta e non poco al tecnico, che come noto dovrà fare a meno dell’infortunato Cataldi e dei fuori lista Ndour e Marí. Davanti a De Gea, dunque, in difesa spazio a Pongracic, Comuzzo e Ranieri mentre sulle fasce si rivedrà la coppia Dodo-Gosens che non parte assieme dall’inizio dal match di Cagliari del 23 aprile. In attacco, per formare la coppia con Kean, Gudmundsson è favorito su Beltran. Lo scrive La Nazione.