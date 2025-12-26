Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati in vista del match di domani a 12:30 contro il Parma. A disposizione di mister Vanoli oltre allo squalificato Ranieri non ci saranno gli infortunati Pablo Marì e Fazzini. Assente anche Richardson punito per l’intervista all’Equipe non autorizzata dal club. Chi rientra è Robin Gosens che era assente dalla partita del 29 Ottobre contro l’Inter a San Siro per una lesione di primo grado al quadricipite. Questo l’elenco completo

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7 GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOSPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRACIÓ Marin

21) SOHM Simon Salomon Junior

22) VITI Mattia