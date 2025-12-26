26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

Redazione

26 Dicembre · 18:18

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 18:18

TAG:

ACF FiorentinaGosensPablo MariRanieriRichardson

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati in vista del match di domani a 12:30 contro il Parma. A disposizione di mister Vanoli oltre allo squalificato Ranieri non ci saranno gli infortunati Pablo Marì e Fazzini. Assente anche Richardson punito per l’intervista all’Equipe non autorizzata dal club. Chi rientra è Robin Gosens che era assente dalla partita del 29 Ottobre contro l’Inter a San Siro per una lesione di primo grado al quadricipite. Questo l’elenco completo

1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7 GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOSPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRACIÓ Marin
21) SOHM Simon Salomon Junior
22) VITI Mattia

