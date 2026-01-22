22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Richardson al Copenhagen: "Non ho giocato molto in questi sei mesi. Voglio dare il mio contributo"

Richardson al Copenhagen: “Non ho giocato molto in questi sei mesi. Voglio dare il mio contributo”

22 Gennaio

"Darò tutto quello che ho per integrarmi nella squadra e lasciare un'impressione positiva con la maglia bianca"

Dopo essere finito fuori rosa da diverse settimane, l’ormai ex centrocampista della Fiorentina Amir Richardson si è accasato in Danimarca al Copenhagen. A darne notizia lo stesso club scandinavo con un comunicato stampa e una presentazione video. Lo stesso ha fatto il club viola, che sul sito ufficiale ha annunciato l’operazione di trasferimento: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all’ F.C. Copenhagen”. 

Sul sito dei danesi non sono mancate le dichiarazioni del nuovo arrivato: “Non ho giocato molto negli ultimi sei mesi e non vedo l’ora di dare il mio contributo e fare la differenza per la mia squadra. Darò tutto quello che ho per integrarmi nella squadra e lasciare un’impressione positiva con la maglia bianca”. 

 

