Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

L’intervista all’Equipe di Amir Richardson non è piaciuta in casa Fiorentina, sia per i contenuti, sia per la tempistica utilizzata dal calciatore marocchino.
L’ex centrocampista del Nizza, ha espresso il suo malcontento per il poco utilizzo rendendosi disponibile a lasciare il club nella prossima finestra di Gennaio per tornare probabilmente al Nizza stesso, interessato a riprendere il centrocampista.
La Fiorentina è in silenzio stampa prolungato e non avrebbe autorizzato l’intervista del calciatore; pertanto nelle prossime ore sono attesi dei provvedimenti del club nei confronti del marocchino per aver violato la decisione del club.
L'intervista rilasciata da Amir Richardson in cui ha chiesto la cessione non è stata autorizzata dalla Fiorentina che prenderò provvedimenti
L’intervista all’Equipe di Amir Richardson non è piaciuta in casa Fiorentina, sia per i contenuti, sia per la tempistica utilizzata dal calciatore marocchino.