26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Esclusive

Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

Redazione

26 Dicembre · 16:51

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 16:51

TAG:

#FiorentinaRichardson

Condividi:

di

L'intervista rilasciata da Amir Richardson in cui ha chiesto la cessione non è stata autorizzata dalla Fiorentina che prenderò provvedimenti

L’intervista all’Equipe di Amir Richardson non è piaciuta in casa Fiorentina, sia per i contenuti, sia per la tempistica utilizzata dal calciatore marocchino.
L’ex centrocampista del Nizza, ha espresso il suo malcontento per il poco utilizzo rendendosi disponibile a lasciare il club nella prossima finestra di Gennaio per tornare probabilmente al Nizza stesso, interessato a riprendere il centrocampista.
La Fiorentina è in silenzio stampa prolungato e non avrebbe autorizzato l’intervista del calciatore; pertanto nelle prossime ore sono attesi dei provvedimenti del club nei confronti del marocchino per aver violato la decisione del club.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio