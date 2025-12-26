Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

L’intervista all’Equipe di Amir Richardson non è piaciuta in casa Fiorentina, sia per i contenuti, sia per la tempistica utilizzata dal calciatore marocchino.

L’ex centrocampista del Nizza, ha espresso il suo malcontento per il poco utilizzo rendendosi disponibile a lasciare il club nella prossima finestra di Gennaio per tornare probabilmente al Nizza stesso, interessato a riprendere il centrocampista.

La Fiorentina è in silenzio stampa prolungato e non avrebbe autorizzato l’intervista del calciatore; pertanto nelle prossime ore sono attesi dei provvedimenti del club nei confronti del marocchino per aver violato la decisione del club.