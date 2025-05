Cecchi: “Assurdo bocciare Kean ieri, fa un lavoro incredibile ed è sempre pericoloso”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la sfida di ieri tra Roma e Fiorentina: “Quando ho letto la formazione, sono rimasto sorpreso come tutti immagino perché mai mi sarei aspettato Ndour e Richardson titolari, invece non sono andati male contro un grande centrocampo. Per me Ndour se l’è cavata bene e lo stesso Richardson non ha sfigurato, chiaramente Palladino ha pensato a giovedì e ha fatto rifiatare qualcuno perché il ritorno col Betis deciderà la tua stagione. Palladino non ha sbagliato formazione e la partita è stata persa solo perché Svilar ha fatto il fenomeno.”

Su Kean: “Per me è stato positivo perché ha fatto ottimi movimenti, si è costruito delle occasioni e solo un grande Svilar gli ha negato il gol in più di un’occasione. Kean è riuscito a far salire la squadra molto bene e ha difeso il pallone in modo ottimale. Non capisco le critiche perché non ha fatto gol, ma ricordiamoci sempre del lavoro che fa per tutti e riconosciamo i meriti del portiere.”

Su Gudmundsson: “Ieri Gudmundsson ha fatto una partita deludente, non è mai stato pericoloso e non ha creato niente per l’attacco della Fiorentina. Mi aspettavo molto di più invece è ancora decisamente altalenante perché a volte fa dei numeri, mentre in altre occasioni si nasconde, gli manca il coraggio di dire la sua in campo.”

Su Mandragora: “Ieri non ha giocato nel suo ruolo tipico, ma ha fatto una buona gara ed è sempre stato pulito ed efficace nel gioco della Fiorentina. In altre occasioni è stato più scintillante, però ieri è stato senza dubbio tra i migliori.”