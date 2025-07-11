TMW: "La Fiorentina andrà su un centrocampista, 2 se Pioli boccia Richardson o Ndour"

Non appena avrà risolto la questione Kean, la Fiorentina si lancerà su uno o due centrocampisti. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola aspetteranno le valutazioni di mister Pioli su Cher Ndour e Ami...

Non appena avrà risolto la questione Kean, la Fiorentina si lancerà su uno o due centrocampisti. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola aspetteranno le valutazioni di mister Pioli su Cher Ndour e Amir Richardson per poi prendere una decisione sul futuro dei due giocatori e, di conseguenze, anche sull'arrivo di eventuali sostituti. Intanto la Fiorentina quest'oggi ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Matias Moreno al Levante: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Moreno al Levante Unión Deportiva", si legge nel comunicato del club gigliato. Lo scrive Tuttomercatoweb