Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il centrocampista viola, Amir Richardson, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Bologna, arrivata anche grazie alla sua prima rete da quando è arrivato a Firenze: “Una bella partita, abbiamo fatto di tutto per vincere. Ora speriamo di farlo anche nella prossima partita. Ci crederemo fino alla fine per un posto in Europa, alla fine… Perché no?”.