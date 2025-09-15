Nazione: “Richardson ha detto no al trasferimento al Verona. A gennaio probabile addio”

L’ultimo giorno di mercato la Fiorentina lo aveva di fatto ceduto in prestito al Verona. È stato Amir Richardson a far saltare il trasferimento pur sapendo che le gerarchie di Stefano Pioli lo avevano relegato all’ultimo posto fra i centrocampisti. Un’estate un po’ così, la preparazione interrotta da un problema in famiglia, poi non è riuscito a convincere il nuovo tecnico viola. Fallite diverse trattative: dal Siviglia al Pisa, alla fine l’accordo con l’Hellas, che però non andava bene al centrocampista. In panchina anche contro il Napoli, Pioli non lo ha utilizzato nemmeno un minuto in partite ufficiali. Segnale chiaro. Resta qualche mercato aperto qua e là, ma la sensazione è che se ne possa riparlare a gennaio. Lo riporta La Nazione.