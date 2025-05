Gazzetta: “Da Richardson a Moreno, Venezia grande chance per riflettere sulla loro permanenza o meno”

Dai prossimi 270 minuti passa il destino europeo della Fiorentina, ma anche di alcuni giocatori su cui il club farà le proprie riflessioni a fine stagione. Tra questi Amir Richardson, classe 2002 e centrocampista arrivato la scorsa estate dal Reims per una cifra sostanziosa, sui 10 milioni di euro. La Fiorentina potrà valutare se, per farlo crescere, possa essere utile un prestito di un anno oppure tenerlo in casa e lasciarlo a disposizione di Raffaele Palladino (che avrà il suo peso nella decisione).

Ndour, classe 2004, è arrivato a gennaio dal Besiktas, per 5 milioni di euro e 50% sulla futura rivendita (da versare al Psg che ne deteneva il cartellino). Ha già fatto esperienze formative all’estero, ma voleva tornare in Italia e dalle prime valutazioni potrebbe rimanere in viola anche la prossima stagione, con un impiego maggiore rispetto a quest’anno. Mati Moreno, centrale classe 2003, è arrivato in estate dal Belgrano per 5,5 milioni e 1 di bonus. Per lui fino a ora 8 presenze in Conference e 4 in A di cui la metà dall’inizio, e si era già parlato di un possibile prestito a gennaio, tuttavia mancavano le condizioni. Ha evidenziato la necessità di crescita nel campionato italiano, però anche la propria disponibilità nell’adattarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.