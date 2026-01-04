Corriere dello Sport: “Richardson vuole il Nizza. Si lavora al prestito dalla Fiorentina”

La volontà dichiarata di Richardson è quella di lasciare la Fiorentina. L’ex Reims credeva di poter avere più spazio ma così non è stato, quindi sta spingendo per tornare in Ligue 1. La sua preferenza va al Nizza, con cui c’è già una trattativa in corso. I suoi agenti stanno provando ad accontentarlo, consci di non scontrarsi con la resistenza della società viola. Si lavora per il prestito ai rossoneri. Sul centrocampista si è registrato l’interesse anche di un club saudita, il NEOM FC, che ha fatto un sondaggio senza comunque rappresentare una priorità per il ragazzo, speranzoso di rientrare in Francia. Lo scrive il Corriere dello Sport.