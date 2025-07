La Fiorentina è pronta a scendere in campo al Viola Park per l’amichevole contro la Carrarese. Il mister, Stefano Pioli, sceglie ancora il 3-4-2-1 e, rispetto alla formazione che è scesa in campo ieri dal primo minuto contro il Grosseto, punta su tante prime linee. Ecco la formazione della Fiorentina:

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea, Ranieri, Pablo Marì, Comuzzo, Gosens, Richardson, Fagioli, Dodò, Fazzini, Ndour, Kean.