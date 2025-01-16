Corriere dello Sport: “Richardson gioca poco, la Fiorentina riflette. La cessione? È possibile”

Il futuro di Richardson potrebbe non essere in maglia viola

Il futuro di Richardson potrebbe non essere in maglia viola. È tutto in fase di valutazione: la Fiorentina sta studiando la situazione del marocchino per il quale non è esclusa una partenza in virtù del poco spazio trovato finora.

Richardson ha raccolto 13 presenze in campionato, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia senza mai trovare continuità. Per questo sta esaminando i possibili scenari assieme alla società.

Ricordiamo che il ragazzo è arrivato dal Reims durante l'estate per circa 10 milioni di euro (con il 10% della futura rivendita che è rimasto ai francesi), e ha firmato un contratto valido fino al 2029 per 0,8 milioni netti a stagione. Quanto a Jonathan Ikoné, il francese non è attratto dai Chicago Fire perché sta aspettando di un'offerta più ricca e a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-e-sotto-esame-lui-piu-dei-giocatori-torino-e-lazio-decisive/284884/