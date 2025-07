TMW: “Richardson è uno dei punti fermi in mediana, ci sono stati timidi interessamenti dall’estero”

Con una difesa sostanzialmente già sistemata con l’arrivo di Mattia Viti e un attacco in attesa degli sviluppi sul fronte Moise Kean, il centrocampo è il reparto della Fiorentina che vedrà gli interventi più massicci. Gli addii di Adli, Cataldi e Folorunsho – e un futuro di Mandragora ancora incerto – hanno lasciato diversi “buchi” dal punto di vista meramente numerico ed è quindi lecito aspettarsi che il mercato in quella zona di campo non si esaurisca all’arrivo di Jacopo Fazzini e di quello che diventerà il prossimo regista titolare. Tra i pochi punti fermi in mediana, però, c’è sicuramente Amir Richardson.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla conferenza stampa di fine anno del direttore sportivo viola Daniele Pradè. “Resta con noi”, rispose il dirigente alla domanda sul futuro del centrocampista franco marocchino, aggiungendo: “Ha avuto una crescita importante. Ci crediamo molto, avrà anche delle offerte dall’estero”. Offerte dall’estero non ce ne sono state in questa off season, almeno non particolarmente concrete. Timidi interessi prontamente rispediti al mittente dalla Fiorentina, che come detto crede molto nel giocatore, acquistato appena una stagione fa per una cifra intorno ai 10 milioni dal Reims dopo che disputò un’ottima Olimpiade a Parigi con la maglia del Marocco, culminata con la medaglia di bronzo nella finale del terzo e quarto posto contro l’Egitto.

La prima stagione vissuta da Richardson in Serie A ha vissuto momenti di alti e bassi, comprensibilmente rispetto all’approccio ad un nuova squadra, una nuova cultura ed un nuovo contesto. Il classe 2002 ha comunque concluso il campionato in crescendo, trovando anche la prima rete contro il Bologna alla penultima (dopo che si era già sbloccato in maglia viola nel girone di Conference League contro il LASK). In totale, Richardson ha messo a referto 39 presenze in tutte le competizioni, un bottino di tutto rispetto per un giocatore atteso ad un salto di qualità dopo un primo anno di rodaggio. Dopo un’estate trascorsa tra Stati Uniti e Francia il giocatore è atteso a Firenze per l’inizio del ritiro estivo, dove verrà valutato da Stefano Pioli. Lo scrive Tuttomercatoweb