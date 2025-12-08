Corriere Fiorentino: “Bisogna cedere ma chi? De Rossi ha chiesto Richardson. Per il resto non si muove altro”

Se in campo il cammino verso la salvezza è sempre più impervio, il mercato invernale rischia di essere altrettanto complicato. Scongiurato il pericolo di andare incontro a sanzioni che limitino le prossime trattative (ipotesi smentita dal club viola all’indomani dell’inserimento di un nuovo indice legato al costo complessivo del lavoro, che rischia comunque d’inguaiare più di un club di A bloccandone il mercato), il d.s. Goretti è alle prese con un’impresa difficile quanto quella che attende Vanoli.

Per intervenire su una squadra che dopo 14 turni di campionato non ha ancora vinto servirebbero fondi che al momento (viste le spese ingenti già sostenute e il monte ingaggi sempre più alto) non ci sono, con la conseguenza che prima di ogni entrata sarà necessario concretizzare un’uscita. È questo il diktat con il quale il dirigente dovrà fare i conti, cercando di regalare nuove alternative al tecnico ma soprattutto di tappare falle nella rosa diventate sempre più evidenti. Se fino a un paio di mesi fa la priorità era in mezzo al campo, dove la mancanza di un centrocampista di personalità si è fatta sentire fin dalle prime uscite, ora le necessità si sono moltiplicate.

Colpa di un atteggiamento non all’altezza che la squadra continua a mostrare e della mancanza di pedine che consentano all’allenatore di variare sul tema tattico. Così mentre i gol incassati su calcio piazzato anticipano il bisogno di rinforzare la difesa, anche in attacco l’assenza di esterni offensivi (confermata dallo stesso Vanoli) spinge la società viola verso profili raggiungibili e circostanze favorevoli. Già, perché in assenza di grandi disponibilità economiche da investire, e con l’obbligo di comprimere il monte ingaggi, serve individuare la giusta occasione, nonché calciatori disposti ad affrontare un girone di ritorno come quello che attende i viola.

Se a ogni innesto dovrà seguire un’uscita ad oggi, fuori dal Viola Park non c’è la fila per comprare calciatori, ed escluso Richardson, per il quale oltre qualche rumors legato al Genoa di De Rossi non si è andati, nessuno degli uomini di Vanoli è tra i più ricercati sul mercato. D’altronde le stesse valutazioni dei singoli, a cominciare da quel Comuzzo per il quale in passato la Fiorentina ha rifiutato oltre 30 milioni di euro, sono in picchiata al pari dei risultati in campionato. Insomma oltre a dover gestire le occasioni che il mercato invernale offrirà, Goretti dovrà prima individuare le pedine sacrificabili e poi trovare i giusti correttivi che consentano alla Fiorentina di rincorrere la salvezza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.