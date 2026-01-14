Corriere dello Sport: “Richardson vuole il Nizza ma trattativa bloccata. Devono sfoltire la rosa”

Amir Richardson continua a caldeggiare il passaggio al Nizza, ma prima i francesi dovranno sfoltire la rosa. Ad oggi la trattativa che potrebbe portare il centrocampista dalla Fiorentina in Ligue 1 è bloccata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
