Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Richardson vuole il Nizza ma trattativa bloccata. Devono sfoltire la rosa”

Richardson continua a caldeggiare il ritorno al Nizza

Amir Richardson continua a caldeggiare il passaggio al Nizza, ma prima i francesi dovranno sfoltire la rosa. Ad oggi la trattativa che potrebbe portare il centrocampista dalla Fiorentina in Ligue 1 è bloccata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

