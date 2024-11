Nazione: “Mediana Fiorentina messa a dura prova dagli infortuni. Richardson torna nel 2025”

A ben vedere il centrocampo è il reparto che è stato messo maggiormente a dura prova dal punto di vista fisico. In principio ha faticato Adli (ma anche di recente lo si è visto in campo con una evidente fasciatura sulla coscia), poi si è fermato Rolando Mandragora. Timore a parte di un grave infortunio, l’ex Toro è tornato a disposizione quasi a tempo di record dopo il piccolo intervento per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Dall’infermeria è passato anche Danilo Cataldi. Quattro partite saltate prima della sosta. Si è parlato di un problema al polpaccio, poi mister Palladino ha rivelato l’interessamento anche del tallone. Insomma, poco cambia. L’ultimo in ordine di tempo a passare sotto le mani di dottori e fisioterapisti è stato Amir Richardson. Il centrocampista marocchino si è fermato nel corso di un allenamento con il Marocco. La lesione di secondo grado al soleo non lascia presagire niente di buono, con il 2024 del mediano che potrebbe essere già finito. Sei-otto settimane la prognosi.

E nel momento in cui Cataldi sembra definitivamente recuperato (punta senza mezzi termini alla convocazione contro il Como) il reparto ripiomba nell’emergenza. Certo, Palladino in quella zona di campo può comunque scegliere, con anche Bove che sarà confermato nelle rotazioni lì in mezzo. In questo senso aiuta la buona verve mostrata nelle ultime uscite da Sottil sulla sinistra. Per la serie: Bove può occuparsi della mediana. Quattro elementi per due maglie, anche se nel frullatore di partite che attendono la Fiorentina un quinto calciatore avrebbe fatto comodo. Lo si è già visto nel recente passato. Ad esempio contro l’Apoel, quando Adli è stato ‘costretto’ a giocare dal 1′ salvo poi dover uscire all’inizio della ripresa. Per parlare di allarme rosso l’assenza di Richardson è troppo poco ma per Palladino è un problema con cui fare i conti.

A gennaio, quando aprirà il mercato, la Fiorentina potrebbe anche pensare di prendere un calciatore in più in quella zona di campo. Presto per parlarne, la speranza è che i centrocampisti viola abbiano già pagato il loro tributo alla sfortuna. Ma escluderlo a priori non si può. Possibile, inoltre, che Palladino continui a coinvolgere in prima squadra Jonas Harder, mediano della Primavera classe 2005. Lo scrive La Nazione.