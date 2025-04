Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje

A Radio Bruno è stata ipotizzata una probabile formazione viola alla vigilia del ritorno di Conference di domani contro il Celje. Tutti a disposizione di Palladino tranne Colpani ancora infortunato, rientrato in gruppo Gosens che, però, difficilmente giocherà domani sera contro gli sloveni. Recuperato Parisi che, dopo essere uscito dolorante dalla sfida contro il Parma, si candida ad essere un titolare sulla fascia. Palladino dovrà rinunciare ai tre squalificati Dodo, Moreno e Zaniolo ed avrà delle scelte obbligate in alcune zone di campo, ma probabilmente il modulo delle ultime settimane dovrebbe essere confermato con De Gea in porta, difesa a 3 con Pongracic, Comuzzo e Ranieri, sulle fasce Folorunsho ed il rientrante Parisi, a centrocampo dovrebbero agire Adli, Richardson e Fagioli con Cataldi e Mandragora dalla panchina e Ndour assente dalla lista Uefa. In attacco Beltran dovrebbe sostenere Kean come coppia offensiva, dalla panchina Gudmundsson.