Richardson oggi torna a Firenze, primi esami medici dopo il problema fisico accusato

Amir Richardson, il centrocampista marocchino ha lasciato il ritiro della sua nazionale per un problema fisico e farà ritorno oggi a Firenze dove svolgerà i primi esami medici. Dal Viola Park comunque filtra ottimismo sulle sue condizioni e sulla possibilità che possa trattarsi di un guaio non serio. Al posto del centrocampista gigliato che, come detto in conferenza stampa dal Commissario Tecnico Regragui, “sentiva dolore a una gamba”, è stato chiamato il veronese Belahyane. Lo scrive il Corriere dello Sport.