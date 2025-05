Corriere dello Sport pessimista: “Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto sulle condizioni fisiche di Danilo Cataldi, infortunatosi ad una coscia durante la semifinale di andata di Conference League contro il Betis. La società viola non ha diramato alcun bollettino ufficiale, quindi è difficile fare previsioni, ma la sensazione è che il centrocampista, che già sarà assente dalla gara di Roma, non riuscirà a recuperare nemmeno per il match di ritorno contro gli andalusi che ci sarà tra una quattro giorni al Franchi.

Il giocatore dovrebbe quindi saltare anche la gara decisiva per il futuro europeo dei gigliati del Franchi in programma giovedì 8 maggio. Cataldi è un giocatore importante per Palladino, occupando la posizione di ragionatore in mezzo al campo al fianco di Fagioli e Mandragora e la sua assenza sarà molto pesante. Purtroppo non è la prima volta che Cataldi si fa male in stagione visto che si tratta del quarto problema fisico stagionale. Il giocatore ha già saltato 9 gare ufficiali non contando quella di oggi. Al suo posto dovrebbe giocare Richardson che completerà il terzetto in mezzo al campo.