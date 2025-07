La Nazione riporta: “Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco”

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina è in cerca di un centrocampista e questi potrebbero essere due nel caso in cui Richardson dovesse partire, in particolare Pioli vuole un regista per fare gioco e sta provando Fagioli in quella posizione, ma questa mossa appare acerba a livello tattico e fisico nonostante il centrocampista abbia doti tecniche notevoli.

La Fiorentina, quindi, si sta muovendo per un regista in questa direzione con i soliti nomi sul taccuino per completare un reparto ancora non definito. Per adesso, è piaciuto Ndour che dovrebbe restare, poi c’è da vedere la situazione di Richardson, mentre Bianco dovrebbe andare nuovamente in prestito perché non ha brillato.

Un profilo interessante è apparso Luca Montenegro a segno a Grosseto che sicuramente dovrà fare esperienza in giro, la Fiorentina resta quindi in cerca di un giocatore di fisico che prenda una posizione centrale in grado di creare gioco.