Dalla Turchia: “Il Besiktas ha contattato la Fiorentina per Richardson, che continua a preferire il Nizza”

28 Dicembre · 16:22

Si aggiunge una nuova pretendente per Amir Richardson, stavolta dalla Turchia, prossimo alla separazione con la Fiorentina

Dopo la recente intervista rilasciata all’Equipe senza autorizzazione della società viola, Amir Richardson è stato messo ai margini della rosa. Il marocchino è tra i giocatori che a gennaio lasceranno Firenze. La sua destinazione preferita è il Nizza e potrebbe aprirsi una trattativa che coinvolga anche Boga, esterno su cui la Fiorentina ha messo gli occhi.

Tuttavia, come riporta il portale turco Fanatik, anche un’altra squadra sarebbe interessata al centrocampista. Si tratta del Besiktas che ha contattato la Fiorentina.

